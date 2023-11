"Todas as tentativas das Forças Armadas ucranianas para levar a cabo uma operação de desembarque na direção de Kherson falharam", disse o ministro russo, referindo-se ao nome da região do sul da Ucrânia.

Kiev lançou uma contraofensiva em junho, mas o exército ucraniano só conseguiu reconquistar algumas aldeias no sul e no leste.

Na semana passada, a Ucrânia afirmou ter tomado posições na margem esquerda do Dnieper, ao mesmo tempo que referia "combates pesados" e "forte resistência" por parte da Rússia.

No domingo, uma porta-voz do exército ucraniano, Natalia Goumeniouk, afirmou que as forças de Kiev fizeram recuar o Exército russo "três a oito quilómetros", na zona.

Se este avanço se confirmar, será o maior avanço do Exército ucraniano contra as forças russas em vários meses.

A situação no terreno ainda não foi verificada por jornalistas ou entidades independentes.

PSP // APN

Lusa/fim