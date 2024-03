De acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, citado pela agência espanhola EFE, Moscovo "entregou às autoridades da Ucrânia a exigência, no marco da convenção dos atentados terroristas cometidos com bombas e da convenção sobre o financiamento do terrorismo, a detenção e a entrega imediata de todas as pessoas implicadas nos atentados".

"Na lista das exigências está a detenção do chefe do SBU, Vassili Maliuk, que reconheceu cinicamente em 25 de março a implicação da Ucrânia na explosão da ponte da Crimeia em outubro de 2022 e revelou detalhes dos preparativos de outros atentados terroristas na Rússia", indicou a diplomacia russa.

Na mesma nota informativa, Moscovo afirmou que o atentado de 22 de março à sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores da capital russa, que causou 144 mortos, "não é o primeiro ataque terrorista" contra a Federação Russa "nos últimos tempos", e assinalou que as investigações apontam para um envolvimento da Ucrânia.

O ministério liderado por Serguei Lavrov recordou outros ataques com explosivos no território russo, como os que mataram a jornalista Daria Dugina e o 'blogger' Vladen Tatarski, e feriram com gravidade o escritor Yevgeni Prilepin e o seu motorista.

Moscovo recordou ainda a morte de cinco pessoas durante a explosão na ponte da Crimeia, os 42 feridos na explosão em São Petersburgo que matou o 'blogger' Tatarski e as vítimas das incursões fronteiriças do Corpo de Voluntários Russos, organização que combate do lado ucraniano.

"A luta contra o terrorismo internacional é uma responsabilidade de todos os Estados. A Rússia exige ao regime de Kiev o cessar imediato de qualquer apoio a ações terroristas, a entrega dos culpados e a reparação de danos às vítimas", acrescentou o ministério.

Para a diplomacia russa, "o incumprimento, por parte da Ucrânia, dos seus compromissos relativamente às convenções antiterroristas levará a uma responsabilidade penal internacional".

De acordo com os últimos dados oficiais, o atentado na sala de concertos Crocus City Hall, a 20 quilómetros do centro de Moscovo, causou também mais de 150 hospitalizados.

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, sucessor do soviético KGB) deteve 11 pessoas presumivelmente implicadas no atentado, entre os quais quatro terroristas que participaram diretamente no ataque.

Os suspeitos do ataque, que ofereceram resistência, foram detidos numa estrada na região de Briansk, que faz fronteira com a Ucrânia, para onde presumivelmente pretendiam escapar.

A Rússia admitiu que o atentado nos arredores de Moscovo foi perpetrado por islamitas, mas insiste na "pista ucraniana" e afirma ter provas do financiamento dos terroristas por parte de Kiev.

O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico.

JE // SCA

Lusa/Fim