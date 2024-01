"Mataram os seus próprios soldados no ar, as mães e filhos estavam à espera deles", declarou Vyacheslav Volodin no hemiciclo em Moscovo, citado pela agência francesa AFP.

O Governo russo disse que um avião de transporte militar IL-76 com 74 pessoas a bordo, incluindo 65 ucranianos para uma troca de prisioneiros, se despenhou hoje na região de Bolgorod, perto da fronteira ucraniana.

"Abateram os nossos pilotos que estavam numa missão humanitária (...) com mísseis americanos e alemães", acusou Volodin perante os deputados russos.

Volodin anunciou que a Duma irá preparar um apelo ao Congresso dos Estados Unidos e ao Parlamento Federal da Alemanha para que se descubra que mísseis poderão ter causado a queda do avião.

O chefe da Duma disse que a iniciativa se destina a que os congressistas norte-americanos e os deputados alemães "possam finalmente ver quem estão a financiar e quem estão a ajudar".

"É o regime nazi. (...) Eles têm de assumir a sua responsabilidade e os deputados têm de os acusar", afirmou Volodin, citado pela agência oficial russa TASS.

As autoridades russas ainda não disseram se há sobreviventes do acidente.

O acidente ocorreu cerca das 11:00 de Moscovo (08:00 em Lisboa).

"A bordo encontravam-se 65 prisioneiros do exército ucraniano transportados para a região de Belgorod para uma troca, seis membros da tripulação e três acompanhantes", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela TASS.

