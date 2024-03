O dado relativo às últimas 24 horas inclui os 19 mortos durante um ataque a um grupo de pessoas que aguardavam um comboio humanitário na cidade de Gaza.

"A ocupação israelita cometeu oito massacres contra famílias na Faixa de Gaza, incluindo 84 mártires e 106 feridos nas últimas 24 horas", indicou o Ministério da Saúde do enclave, no seu mais recente balanço.

O total de feridos desde 07 de outubro, data do início da guerra, ascende agora a 74.518, com as autoridades palestinianas a estimarem em cerca de 7.000 o número de corpos ainda presos sob os escombros.

Pelo menos 19 habitantes de Gaza foram mortos no sábado à tarde e outros 23 ficaram feridos na sequência de um outro alegado ataque das forças de Israel na rotunda do Kuwait, na cidade de Gaza, tendo as vítimas sido levadas para o hospital de Al Ahli.

O ataque teve lugar numa das entradas na cidade de Gaza onde nas últimas semanas dezenas de pessoas foram mortas em circunstâncias semelhantes, desde o chamado "massacre da farinha", quando uma centena de habitantes de Gaza morreu durante uma caótica distribuição de alimentos, em que as tropas israelitas abriram fogo.

O governo de Gaza, controlado pelo Hamas, denunciou que, desde o final de fevereiro, mais de 40 pessoas morreram em ataques das tropas israelitas sobre comboios humanitários, armazéns de ajuda ou entradas de alimentos.

LT // EA

Lusa/Fim