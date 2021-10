Mortes podem chegar a 10 milhões sem repartição de vacinas no mundo

Genebra, 21 out 2021 (Lusa)- O número oficial de mortes por covid-19 no mundo é de 4,9 milhões, mas sem uma repartição equitativa de vacinas nos países onde as taxas de imunização ainda são baixas esta cifra pode duplicar em 2022, advertiu hoje OMS.