Vários vídeos postos a circular nas redes sociais revelam o caos que se viveu durante algumas horas na Via Expressa, um dos principais acessos a Luanda, com barricadas de pneus a arder e um autocarro vandalizado, depois da intervenção policial que resultou na morte do jovem.

Segundo o porta-voz da Comando Provincial de Luanda, Nestor Goubel tudo começou por volta das 17:00 com um desentendimento entre dois moto-taxistas após uma colisão, junto à paragem da Mutamba, tendo sido solicitada a intervenção policial para dirimir o conflito.

"Os nossos efetivos estão diariamente ali a combater a venda ambulante na zona da Mutamba e foram ter com os cidadãos para que chegassem a um entendimento e evitassem partir para a agressão, um dos elementos não aceitou e, na presença da polícia, deu uma bofetada no outro o que gerou alguma confusão", explicou.

Para dispersar as pessoas, a polícia efetuou disparos para o ar um dos quais, segundo Nestor Goubel terá feito ricochete num pedaço de betão e atingido mortalmente um dos moto-taxistas, de 28 anos de idade.

Os ânimos exaltaram-se e um grupo de jovens dirigiu-se à esquadra, tentando incendiar o edifício com um bidon de combustível, vandalizando viaturas entre as quais um autocarro dos transportes públicos, cujos vidros foram partidos e fazendo barricadas com pneus a arder na via.

Destes atos resultou também a detenção de um homem de 32 anos, encontrado na posse do bidon de combustível usado na tentativa de vandalização da esquadra, indicou o responsável da polícia, salientando que estes dados são ainda preliminares.

O reforço policial permitiu controlar a situação e dispersar as pessoas que tentavam vandalizar a esquadra, estando o trânsito já normalizado, adiantou ainda.

