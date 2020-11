Contactado hoje pela agência Lusa, o diretor da instituição daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, Agostinho Freitas, explicou que o casal, "marido e mulher, de 89 e 90 anos, morreram, na quinta-feira, à mesma hora, no hospital de Santa Luzia", em Viana do Castelo.

Na semana passada, a instituição registou a primeira morte de um utente associada ao surto de covid-19.

Na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Nossa Senhora da Conceição, de um universo de "63 utentes, 61 estão infetados pelo novo coronavírus, sendo que daqueles, dois estão internados".

A instituição tem dois utentes que não estão infetados com SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

Dos 40 funcionários desta resposta, 16 estão infetados pelo novo coronavírus.

Já na ERPI do Centro Comunitário de Refoios, dos 34 utentes, um está infetado e isolado na instituição, bem como um dos 20 funcionários, que está a recuperar em casa.

Agostinho Freitas adiantou que hoje foram testados novamente todos os utentes e funcionários da ERPI do Centro Comunitário de Refoios.

