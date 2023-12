Mortágua quer que direita continue em minoria e "abrir caminhos de diálogo"

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, traçou hoje como primeiro objetivo eleitoral "que a direita continue em minoria" no parlamento, comprometendo-se a "abrir caminhos de diálogo" e "promover a confluência de toda a força necessária" para a viragem no país.