Acompanhada pelos dois antecessores na liderança do BE, Catarina Martins e Francisco Louçã, Mariana Mortágua fez hoje uma arruada pela Rua de Santa Catarina, no Porto, na qual recebeu o apoio de muitas pessoas que com ela se cruzaram, com muitas solicitações para fotografias ou 'selfies'.

A coordenadora do BE carregou no apelo ao voto e pediu que, no domingo, as pessoas usem o seu direito seja como mulheres, como trabalhadores ou como pensionistas.

"Quero assumir aqui o meu compromisso com todas as pessoas que estão indecisas, com todas as pessoas que não sabem ainda em quem votar e esse compromisso é que o voto no Bloco é o voto para uma maioria que vai transformar o país, uma maioria com a esquerda, uma maioria para baixar o preço da casa, para melhorar as condições do SNS, da educação, dos salários", comprometeu-se.

Neste que foi o primeiro apelo mais direto aos indecisos, Mariana Mortágua assumiu este compromisso "com todas as pessoas deste país".

"Tantas mulheres, tantos homens que se juntam à campanha do Bloco porque acreditam que é possível mudar o país, que é possível ter um projeto de esperança. Isso enche-me de alegria e é muito bom ver a campanha que cada vez que caminha e cada vez que passa um dia junta tanta gente e tanta energia", disse.

Assumindo que não estava a contar com tanta gente a recebe-la desta forma numa das mais importantes ruas do Porto, a líder do BE insistiu na ideia de que a campanha está a "crescer a cada dia que passa".

"Toda essa força vem por uma razão: porque acredita, porque sabe que temos um compromisso com o país, lembra-se do que foram os anos da maioria absoluta e sabe que é a força do Bloco que faz uma maioria e que faz a diferença nas medidas que contam", enfatizou.

Sobre a presença de Francisco Louçã e Catarina Martins, que têm marcado presença em algumas ações de campanha, Mortágua considerou que "essa é a maravilha do Bloco de Esquerda", que disse ser um "projeto coletivo em que toda gente se junta".

"Poder ter a Catarina, o Francisco, também a Marisa, o José Soeiro, a Isabel Pires. Tanta gente que faz o Bloco todos os dias e que agora se junta aqui para esta campanha. Essa é uma enorme felicidade, para além de todas estas pessoas que hoje encontramos aqui", apontou.

JF // JPS

Lusa/fim