Depois de ter apresentado durante mais de hora o programa eleitoral do partido às eleições de 10 de março, que foi hoje aprovado pela Mesa Nacional do BE, Mariana Mortágua explicou que este é um "programa de uma alternativa à esquerda" e "um projeto de esperança para todo o país".

"Nos Açores como nas legislativas, o Bloco é garantia de soluções, um voto no Bloco é a garantia que tudo pode mudar e que temos condições e propostas e soluções para lutar por uma vida boa", assegurou.

De acordo com a líder bloquista, o partido quis ser a primeira força política a apresentar o seu programa às eleições legislativas antecipadas de 10 de março para que "toda a gente saiba o que quer o Bloco de Esquerda".

"Queremos todas as cartas na mesa. O país exige, quando começarem os debates entre candidatos, que os programas eleitorais sejam conhecidos. O pior que podia acontecer à democracia é que os partidos vão debater não em base de proposta concretas, mas com base em intenções que depois não foram escritas", desafiou.

Defendendo que a apresentação de programas eleitorais "é uma condição de informação, uma condição da democracia", Mortágua assegurou que o partido não tem "nada a esconder".

"Queremos compromissos para fazer o que nunca foi feito, queremos maiorias para resolver os problemas do país. Queremos maiorias para soluções em torno de um programa", reiterou.

No início de janeiro, a líder do BE já tinha assumido o compromisso de, após as legislativas de março, "negociar um acordo de maioria para um programa de Governo" de esquerda, que terá que ter medidas concretas para resolver problemas na saúde, educação, habitação ou salários.

"Apresentando o seu programa, o Bloco assume o compromisso da negociação de um acordo de maioria para um programa de Governo que faça aquilo que nunca foi feito", anunciou então.

JF // MLS

Lusa/Fim