"Se nos pedem que repitamos cheques em branco do passado, se nos pedem que votemos por medo, que fechemos os olhes para votar eu quero responder aqui e agora: que ninguém feche os olhos, que ninguém vote por medo, olhos bem abertos. Decidimos e votamos. Votamos e decidimos. Por nós", pediu Mariana Mortágua, num derradeiro apelo ao voto no jantar comício em Lisboa, que encerra a campanha do BE.

Pedindo que não se vote nas eleições de domingo "por ressentimento nem pelo mal menor", a coordenadora bloquista insistiu no apelo ao voto em que as pessoas confiam para que seja possível "construir um país melhor".

"O voto no Bloco de Esquerda, na estrela com cabeça, é a certeza de que precisamos para festejar no domingo, é a certeza que precisamos para saber que no domingo a direita será derrotada e estamos a discutir como é que avançamos", defendeu.

Num jantar onde os antecessores na liderança do BE, Francisco Louçã e Catarina Martins estão na mesa da frente, Mortágua afirmou que os votos no BE em vários distritos serão "a garantia que a esquerda lá estará representada no parlamento".

"E que essa esquerda servirá para uma maioria e que essa maioria servirá para dar casa, para baixar o preço da casa, para que o salário pague a casa, para dar às mulheres a igualdade que merecem porque lutam e porque saem à rua", prometeu.

