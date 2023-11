A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo precisou que a vítima mortal é o homem de 40 anos que seguia na aeronave, enquanto o de 22 é o ferido grave.

O jovem que ficou ferido aguardava a chegada do helicóptero do INEM para ser transportado para uma unidade hospitalar.

A Lusa constatou no local que, às 17:15, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estava a aterrar no aeródromo.

Uma aeronave de instrução caiu hoje no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, com dois ocupantes a bordo, ambos homens, um com 22 anos e outro de 40.

O alerta para o acidente aéreo foi dado às 15:49.

Segundo a mesma fonte da Proteção Civil, a aeronave acidentada é um Cessna de instrução.

A Lusa, que se encontra no aeródromo a acompanhar a Cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, apercebeu-se, através do barulho, da queda da aeronave.

Testemunhas relataram à Lusa que a avião teria "acabado de levantar voo" quando "fez uma espécie de pirueta e caiu".

A aeronave ficou junto da pista do aeródromo e os meios de socorro deslocaram-se de imediato para o local.

Este acidente ocorreu horas depois de um outro, a poucos quilómetros, também no concelho de Ponte de Sor, envolvendo um avião ultraleve, que provocou dois feridos graves.

