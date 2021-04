Apoiante do regime do Estado Novo, foi ministro da Saúde e Assistência, entre 1962-1963, funcionário dos quadros diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e procurador à Câmara Corporativa, entre 1960 e 1968.

Pedro Soares Martinez nasceu em Lisboa em 1925 e licenciou-se em Ciências Jurídicas em 1947 e em Ciências Político-Económicas em 1949, pela Faculdade de Direito de Lisboa, faculdade da qual se tornaria docente em 1950, e onde se doutorou três anos mais tarde, de acordo com a biografia disponibilizada pela editora das suas obras, a Almedina.

Na faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foi professor de disciplinas como Economia Política, Finanças, Direito Fiscal, Direito Corporativo, Direito do Trabalho, História Diplomática, História das Relações Internacionais e Filosofia do Direito.

Soares Martinez é autor de "História Diplomática de Portugal", entre outras obras, de Filosofia do Direito e Direito Fiscal.

