Paul Andrews morreu em casa, em Salisbury, no Reino Unido, refere o comunicado, que não refere a data do falecimento.

Andrews nasceu em Chingford, East London, em 17 de maio de 1958, e destacou-se como vocalista da banda inglesa de heavy metal Iron Maiden, entre 1978 e 1981.

O vocalista participou no álbum de estreia "Iron Maiden" e, no seguinte, intitulado "Killers", destaca a nota publicada no Facebook.

Desde que deixou os Iron Maiden, Paul Di'Anno teve uma longa e movimentada carreira de gravação com os Battlezone e, mais tarde, com os Killers, bem como vários lançamentos solo e participações especiais.

Apesar de ter sido assolado por graves problemas de saúde nos últimos anos, que o obrigaram a atuar numa cadeira de rodas, Paul continuou a entreter os seus fãs em todo o mundo, acumulando mais de 100 espetáculos desde 2023, destaca a nota.

O primeiro álbum retrospetivo da sua carreira, "The Book of the Beast", foi lançado em setembro de 2024.

