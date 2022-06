"Faleceu hoje, aos 72 anos, o Cónego João Seabra. Os horários das celebrações exequiais serão divulgados brevemente", escreveu o Patriarcado de Lisboa em comunicado.

Nascido em Lisboa, em 1949, o padre João Seabra marcou a vida de gerações da elite portuguesa, sobretudo durante o tempo em que foi cónego da Sé Patriarcal de Lisboa .

Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, entrou para o Seminário dos Olivais em 1973 e estudou Teologia na Universidade Católica Portuguesa.

O cónego fez ainda a licenciatura em Direito Canónico na Universidade Pontifícia de Salamanca e o Doutoramento em Direito Canónico na Pontifícia Universidade Urbaninana de Roma.

"Foi ordenado sacerdote a 05 de novembro de 1978, pelo cardeal D. António Ribeiro, e celebrou Missa Nova no dia 12 de novembro desse ano, na Igreja de Santa Isabel, a sua paróquia", lê-se na nota do Patriarcado de Lisboa.

João Seabra foi ainda cónego da Sé Patriarcal de Lisboa e diretor do Instituto Superior de Direito Canónico, da UCP, onde foi também capelão. Também foi pároco em Santos-o-Velho e na igreja de Nossa Senhora da Encarnação, no Chiado.

"Foi, ainda, defensor do vínculo do Patriarcado, assistente nacional do movimento Comunhão e Libertação e acompanhou as Equipas de Casais e de Jovens de Nossa Senhora. Foi fundador e presidente da associação educativa que possuiu o Colégio de São Tomás, em Lisboa, e o Colégio São José do Ramalhão, em Sintra", é acrescentado.

