No comunicado, a banda refere-se a Sheehan como "marido, pai, irmão, companheiro de banda e amigo muito amado".

O Presidente da República da Irlanda homenageou a memória de Mark Sheehan. Michael D. Higgins elogiou a "originalidade e excelência" da banda e enviou condolências à família de Sheehan.

"Através da sua música, Mark e The Script desempenharam um papel importante na continuação e promoção desta orgulhosa tradição de sucesso musical irlandês em todo o mundo", afirmou Higgins.

Formada em Dublin em 2001 por Sheehan, o cantor Danny O'Donoghue e o baterista Glen Power, os The Script lideraram as tabelas de venda e audição britânicas e irlandesas com seu álbum homónimo de estreia, em 2008, que inclui os sucessos "We Cry", "Breakeven" e "The Man Who Can't Be Moved", que alcançou o primeiro lugar em cinco países.

O som de rock com influência pop da banda tornou-a uma das maiores bandas da Irlanda na década de 2010, refere a AP.

Os The Script tiveram seis álbuns no Top 10 no Reino Unido e um álbum entre os três primeiros nos Estados Unidos.

Sheehan era casado com Rina Sheehan, com quem tinha três filhos.

NL // ZO

Lusa/Fim