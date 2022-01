Morreu Irene Agostinho Neto, irmã do primeiro Presidente angolano

O Bureau Político do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder) anunciou hoje a morte de Irene Agostinho Neto, irmã do primeiro Presidente da República, António Agostinho Neto, ocorrida domingo em Luanda por doença.