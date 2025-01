Em comunicado, a editora transmitiu "enorme tristeza" pela morte de Arlindo Fagundes, um "nome de referência da banda desenhada e do cartoon nacional que era, desde o primeiro volume, o ilustrador dos livros da conhecida coleção 'Uma Aventura'".

Arlindo Fagundes, que nasceu em Ovar, distrito de Aveiro, em 03 de julho de 1945, frequentou a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.

A sua formação passou também pelo Conservatoire Libre de Cinéma Français, onde se diplomou como realizador de Cinema em 1973, durante o seu exílio em França (1967-1974), tendo aderido ao PCP (Partido Comunista Português) em 1968, de acordo com a biografia de Arlindo Fagundes na Infopédia.

"Regressado a Portugal após a queda do Estado Novo, em 1975, inicia a atividade de ceramista com rara mestria, criando uma galeria de papudos bonecos, de expressão nacional e regional", pode ler-se.

Em 1987 recebeu o «1.º Prémio de Design Artesanal de Vila Nova de Cerveira».

Como caricaturista, colaborou nos jornais regionais Correio do Minho (diário), Minho (semanário) e A Patada, todos de Braga, para além do República (diário), Sempre Fixe, O Norte Popular (do Porto) e A Alavanca, jornal da Intersindical, com a particularidade de neste último ter realizado uma série de tiras de BD.

Como docente, lecionou nos cursos de Técnicos de Comunicação e Técnicos Multimédia, na Escola Profissional de Braga, tendo chegado a lecionar Fotografia na Escola Calouste Gulbenkian e sido responsável por formação profissional.

Na banda desenhada, Arlindo Fagundes fez as aventuras de Pitanga, barbeiro ao domicílio, um pouco ao estilo de Corto Maltese, personagem de Hugo Pratt que muito apreciava.

A sua banda desenhada evidenciava um estilo e consistência narrativa muito originais, com predominância de um humor muito pessoal, aliado ao seu habitual e vigoroso traço negro, pode ler-se na nota biográfica.

A sua paixão pela pintura motivou ainda a realização de algumas exposições, individuais e coletivas, em Braga, Fafe, Lisboa, entre outras localidades.

A Editorial Caminho detalhou ainda que as cerimónias fúnebres de Arlindo Fagundes decorrem no sábado no Crematório de Braga, às 09:00 o velório e às 16:00 a cremação.

