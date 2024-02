"Trata-se de uma perda inestimável para o turismo algarvio, pois era um homem que fez muito pelo Algarve",lamentou à Lusa o presidente da AHETA, Hélder Martins.

O presidente da maior associação empresarial de hoteleiros da região adiantou que os encontros com André Jordan "eram uma lição de vida, porque para ele a palavra quantidade nunca existia, mas sim a qualidade".

"Era um homem que continuava a interessar-se pelo turismo e pelo Algarve em particular, é uma grande perda", assinalou.

De acordo com a informação no portal do Grupo André Jordan, o empresário era natural da Polónia, mas cresceu no Brasil, país onde a família procurou refúgio em 1940, em fuga das perseguições nazis na Europa e veio para Portugal em 1971 para criar a Quinta do Lago, no concelho de Loulé, tendo adquirido dupla cidadania, brasileira e portuguesa.

No final da década de 80, após a venda da Quinta do Lago assumiu em Londres o cargo de administrador executivo da Bovis Abroad, empresa do Grupo Bovis dedicado aos negócios imobiliários internacionais, com projetos em Espanha, Portugal e no Caribe, incluindo o famoso La Manga Club, no sul de Espanha.

Em 1995, adquiriu a Lusotur, proprietária de Vilamoura, o maior complexo residencial e de lazer na Europa, empresa que foi vendida a investidores espanhóis em 2006.

Na região de Lisboa, fundou o projeto Belas Clube de Campo, no concelho de Sintra.

André Jordan esteva envolvido em várias organizações e iniciativas de caráter cívico, cultural e educacional em vários países.

