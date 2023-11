"Os óbitos foram declarados no local", disse o comandante José Sousa Luís, em declarações à agência Lusa cerca das 13:00.

De acordo com o porta-voz, o veleiro, de bandeira dinamarquesa, tinha saído esta manhã da marina de Peniche com três pessoas a bordo.

Às 12:15, José Sousa Luís tinha dito à Lusa que três pessoas, dois homens e uma mulher, tinham dado à costa junto à praia Formosa, no distrito de Lisboa, em paragem cardiorrespiratória, sem coletes, estando na altura a ser efetuadas manobras de reanimação.

O alerta para o acidente foi dado às 11:08 e foram mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea, que foram entretanto desmobilizados, depois da confirmação de que só seguiam três pessoas a bordo da embarcação.

Lisboa, onde se situa o concelho de Torres Vedras, é um dos sete distritos de Portugal continental que está hoje sob aviso vermelho até às 15:00 devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com altura significativa sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros.

Os restantes distritos são Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Estes sete distritos voltam a estar sob aviso vermelho entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo, prevendo-se ondas de noroeste com sete a nove metros, podendo atingir altura máxima de 15/16 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu também aviso vermelho para os distritos de Faro, Beja e Setúbal entre as 06:00 e as 12:00 de domingo devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de sete a oito metros, podendo atingir altura máxima de 14/ 15 metros.

