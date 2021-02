Do total de mortes de residentes em lares, 1.583 aconteceram entre 04 de janeiro e 04 de fevereiro.

"Desde o início da pandemia até ao dia 04 de fevereiro registaram-se em Portugal 3.750 óbitos acumulados por covid-19 de pessoas residentes em lares (óbitos ocorridos dentro dos lares ou em hospitais), dos quais 739 no Norte, 1.027 no Centro, 1.520 em Lisboa e Vale do Tejo, 400 no Alentejo e 64 no Algarve", revelou hoje a DGS em resposta à Lusa.

Desde 16 de março de 2020 (quando foi anunciada a primeira morte por covid-19 em Portugal), até 04 de janeiro deste ano, registaram-se 2.167 óbitos por covid-19 de pessoas residentes em lares - 591 no Norte, 574 no Centro, 841 em Lisboa e Vale do Tejo, 143 no Alentejo e 18 no Algarve -, enquanto entre 04 de janeiro e 04 de fevereiro o número de mortes foi de 1.583, 42% do total.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.354 pessoas dos 767.919 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DN // JMR

Lusa/fim