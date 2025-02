Depois de recebido com a Guarda de Honra da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, o chefe de Estado francês recebeu, por parte do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, as Chaves da Cidade do Porto.

Aos presentes na sessão, Macron afirmou que guardará as chaves "como símbolo de amizade" entre os dois países.

"Ao aceitar estas chaves quero manifestar toda a estima pela cidade, pelos moradores e pelo presidente", referiu, lamentando não ter "tanto talento para o português" e dizendo estar reconhecido pela cerimónia decorrer em língua francesa.

Também o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, destacou que a entrega das chaves é "um gesto simbólico" e uma forma de "celebrar a amizade histórica e fraterna" entre o Porto e a República Francesa.

Após a cerimónia e acompanhado do primeiro-ministro português, Macron visitou a principal varanda do edifício e dali avistou a Avenida dos Aliados, considerada um dos "cartões de visita" da cidade, de onde saudou um grupo de crianças mascaradas que empunhavam bandeiras francesas e portuguesas, e que gritavam "bom dia e bom carnaval".

Posteriormente, Montenegro e Macron assinaram, na sala D. Maria, cerca de uma dúzia de acordos bilaterais, incluindo um acordo de amizade, um acordo de cooperação franco-portuguesa e uma carta de intenções no domínio do armamento.

Também serão assinados acordos de cooperação cultural, científica e técnica, polícia, coprodução cinematográfica, em particular com o Centre National de la Cinématographie, e um plano de ação a favor do ensino superior, da ciência e da inovação.

À tarde, o presidente de França participa num fórum de negócios franco-português, no Palácio da Bolsa, com foco na cooperação económica e de investimento de França a Portugal, e os laços entre os dois países, bem como questões relativas a inovação, defesa e preservação da soberania na Europa.

