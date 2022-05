"Faço votos para que tenha êxito, o seu êxito será o nosso êxito", afirmou o antigo 'número dois' do PSD numa declaração na sede de campanha, na qual foi recebido com aplausos de pé e gritos "PSD, PSD" por algumas dezenas de militantes.

O social-democrata Luís Montenegro foi hoje eleito 19.º presidente do PSD com 73% dos votos, vencendo as eleições diretas a Jorge Moreira de Silva, que alcançou 27%, segundo os resultados provisórios anunciados pelo partido.

