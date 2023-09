"Acho que tem sido um sucesso. As pessoas estão contentes, têm vendido bem e acho que devolvemos o mercado à cidade que era algo que andávamos há 40 anos a tentar fazer", afirmou Rui Moreira, antes de uma visita ao mercado que hoje assinala o primeiro ano de atividade desde as obras de reabilitação.

Em declarações aos jornalistas, o autarca independente afirmou que o renovado Bolhão "era o mercado que as pessoas queriam" e destacou as condições de higiene e segurança, bem como a adesão dos visitantes.

Desde a reabertura, passaram pelo mercado centenário mais de 5,5 milhões de portugueses e turistas.

Questionado sobre as críticas apontadas pelos comerciantes relativamente às condições e regras de funcionamento, Rui Moreira considerou as mesmas "normalíssimas", dizendo que, aquando da transferência dos comerciantes para o Mercado Temporário devido às obras, avisou-os de que iam ficar mal-habituados.

"Quando os comerciantes foram para o Mercado Temporário chamei a atenção e disse-lhes: 'vocês vão ficar mal-habituados', porque no Mercado Temporário era um centro comercial", referiu, dizendo, no entanto que, "genericamente as pessoas estão mais contentes".

Também questionado sobre a "perda de identidade" do novo espaço, referida por alguns comerciantes, e a presença maioritariamente de turistas no Bolhão, o autarca observou que "menos de 10%" dos que frequentam o mercado são efetivamente da cidade do Porto.

"Uma cidade como o Porto é uma cidade contemporânea e cosmopolita", notou, acrescentando que a identidade do antigo Bolhão era a presença de "gatos em cima do peixe" ou "gaivotas a fazer as suas necessidades".

"Acho que isso não seja identidade, acho que identidade é coisa bem diferente", referiu.

Uma consulta realizada pela associação Bolha de Água a 58 dos 72 comerciantes com bancas no mercado revela hoje que a maioria está descontente com a atual gestão assegurada pela empresa municipal GO Porto.

Em declarações à Lusa, a vice-presidente da GO Porto, Cátia Meirinhos, destacou que a empresa tem envolvido e ouvido os comerciantes na gestão do mercado e que está disponível para continuar a fazê-lo.

"Os nossos níveis de satisfação foram de 70% [inquérito interno], são positivos, mas mesmo assim queremos alcançar mais, o nosso objetivo é ir ao encontro dos 100%. Conjuntamente com todos os comerciantes temos vindo a detetar, outras até informadas pelos comerciantes, melhorias que o mercado necessita", referiu.

Com 79 bancas, 38 lojas e 10 restaurantes, o Bolhão acomoda os frescos no piso térreo e os restaurantes no piso superior.

Neste momento, estão em funcionamento 76 das 79 bancas, sete dos 10 restaurantes e 26 das 38 lojas.

