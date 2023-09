A treinadora asturiana, que até agora era adjunta de Vilda, foi escolhida no âmbito das "medidas de regeneração" anunciadas pelo novo presidente da federação espanhola, Pedro Rocha, depois da suspensão do seu antecessor, Luis Rubiales, por decisão da FIFA, e 16 dias após a conquista do campeonato do mundo.

A decisão de dispensar os serviços de Jorge Vilda como diretor desportivo e selecionador espanhol feminino, cargo que assumiu em 2015, surgiu como umas das primeiras medidas de renovação anunciadas pelo presidente da RFEF em funções, Pedro Rocha, face ao escândalo 'Rubiales'.

Em causa está o comportamento de Luís Rubiales na final do Mundial feminino, então em funções como presidente, depois de ter agarrado uma jogador e dado um beijo sem consentimento, após ter feitos gestos inadequados quando estava na tribuna, durante o jogo que levou Espanha à conquista do seu primeiro título mundial.

A nomeação de Montse Tomé e a demissão de Jorge Vilda surgem no mesmo dia em que a RFEF pediu de forma institucional, através do presidente em funções, as mais sinceras desculpas ao futebol mundial e aos adeptos, pelo comportamento do presidente suspenso Luís Rubiales.

Em carta assinada por Pedro Rocha, a RFEF lamenta "o comportamento totalmente inaceitável do seu máximo representante institucional durante a final [do Mundial feminino] e nos momentos posteriores", dizendo que o mesmo não corresponde aos valores da sociedade espanhola, dos seus representantes, desportistas e dirigentes.

DN (APS/RPM) // AJO

Lusa/Fim