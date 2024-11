De acordo com o programa, Luís Montenegro viaja de manhã do Rio de Janeiro para São Paulo, onde almoçará com a comunidade lusa na Casa de Portugal, ocasião em que está previsto um discurso do primeiro-ministro.

Em seguida, o chefe do Governo visitará o Museu da Língua Portuguesa, inaugurado em 2006 mas encerrado entre 2015 e 2021 devido a um grave incêndio, tendo contado com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na reinauguração.

Montenegro entregará a este museu os três volumes da obra completa de Luís de Camões, uma edição preparada por Maria Vitalina Leal de Matos, no ano em que se assinalam os 500 anos do nascimento do poeta português.

Instalado na centenária Estação da Luz, o Museu da Língua Portuguesa foi um dos primeiros a homenagear a língua portuguesa no mundo, com experiências interativas, conteúdo audiovisual e ambientes imersivos.

Depois do incêndio de 2015, foi reconstruído com o patrocínio de instituições privadas como a EDP e a Fundação Roberto Marinho, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e esforços combinados dos governos de Portugal e do estado de São Paulo.

Este é o último ponto da agenda oficial do primeiro-ministro no Brasil, que viajará ainda hoje para Portugal, chegando a Lisboa ao final da manhã de quinta-feira.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro anunciou a realização de uma cimeira luso-brasileira em fevereiro do próximo ano, no Brasil, e uma nova visita a este país.

Montenegro defendeu nessa ocasião que a interação entre Portugal e Brasil "está mais viva do que nunca", e que para além das ligações culturais, históricas e das parcerias económicas, a ligação entre os dois países tem uma dimensão humana "verdadeiramente notável".

"Estaremos a falar, grosso modo, de 700 mil portugueses no Brasil e de 700 mil brasileiros em Portugal", destacou.

O primeiro-ministro participou segunda e terça-feira na cimeira de chefes de Estado e de Governo do G20, no Rio de Janeiro, representando Portugal enquanto país convidado do Brasil, que detém até final do mês a presidência deste fórum internacional das maiores economias do mundo.

