Esta será a segunda vez que o líder do PSD recebe na capital portuguesa o líder do Partido Popular, embora os dois falem regularmente, quer telefonicamente quer nos encontros do Partido Popular Europeu (PPE).

No encontro, que não tem previstas declarações à comunicação social, deverão ser abordados temas como o mercado ibérico da energia e as interconexões com a Europa, as ligações ferroviárias, a gestão dos caudais dos rios transfronteiriços ou a partilha da execução do Plano de Recuperação e Resiliência em cada país, segundo fonte social-democrata.

Outra questão em que os dois líderes se têm empenhado é a "sensibilização da União Europeia para o reforço das relações económicas com África e o Mercosul".

Os dois partidos que lideram integram a família política do Partido Popular Europeu (PPE) e Montenegro e Feijóo têm mantido um diálogo intenso nos últimos meses, desde que foram eleitos no ano passado.

O objetivo destes contactos regulares, de acordo com a mesma fonte, passa por "perspetivar o futuro e as agendas que interessam à Península Ibérica", já que ambos têm manifestado a ambição de vir a governar nos respetivos países.

O encontro realiza-se no dia em que Luís Montenegro regressa a Portugal depois de quase uma semana num périplo europeu, no qual, para além da reunião do PPE em Bruxelas, manteve encontros bilaterais com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola e o presidente do PPE, Manfred Weber.

Montenegro esteve ainda em contacto com as comunidades portuguesas da Bélgica, Alemanha, França, Suíça e Luxemburgo, onde foi orador no Congresso do CSV, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", uma promessa que fez no Congresso do partido de passar uma semana por mês num distrito do país e que também incluiu a diáspora.

O presidente do PSD e o líder do PP espanhol tinham estado juntos em Lisboa em novembro do ano passado na Assembleia Política do Partido Popular Europeu.

