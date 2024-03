Esta ação de rua da Aliança Democrática (AD), que durou cerca de 45 minutos e a que se juntou o cabeça de lista da coligação pelo distrito de Viana do Castelo, o antigo ministro da Defesa José Pedro Aguiar-Branco, foi animada pela música e pelos cantares do Grupo de Amigos dos Arcos de Valdevez.

No Largo da Lapa, Rosa, Alice e Isabel improvisaram algumas rimas alusivas à campanha para as legislativas antecipadas de domingo como "Daqui nos vamos retirar, vamos ver se o Montenegro nos vai saber governar".

Alguém sugeriu uma rima com um apelo direto ao voto na coligação PSD/CDS-PP/PPM, e o pedido foi acedido: "Ai querido pessoal, eu saúdo-vos com carinho, pegai no papel à direita, votai na AD no domingo".

Ao longo do percurso pela Rua Soares Pereira, colorida por bandeiras do PSD e da AD, Luís Montenegro recebeu constantes palavras de incentivo e apoio. "Parabéns, meu amigo, continue na mesma linha", disse-lhe um homem. "Sempre numa linha direita, meu amigo, vamos ganhar", reforçou.

"É tudo nosso aqui, vamos embora que isto é tudo nosso", exclamou outro, mais à frente.

O presidente do PSD agradeceu aos apoiantes e quando subiu as escadas do fonte do Largo da Lapa para discursar considerou que "a vitória está perto", mas acrescentou que "só se constrói no dia das eleições".

"Por isso, caras e caros amigos, tenho pedido a todos empenho máximo até ao último momento, até que as urnas fechem, para que consigamos ter na AD o maior número de votos possível", pediu.

