Na sua intervenção inicial na reunião do grupo parlamentar do PSD, que decorre à porta fechada, Luís Montenegro não se referiu nem a políticas de alianças nem ao atual quadro político nos Açores, segundo relatos feitos à Lusa.

Na parte final do seu discurso, o presidente do PSD aconselhou os sociais-democratas a não estarem muito preocupados com as sondagens, mas considerou que há tendências que têm de ser analisadas.

Neste ponto, considerou que "a principal alteração" no panorama das intenções de voto tem sido uma "significativa perda de confiança" dos portugueses no PS, na ordem dos 13, 14 ou 15 pontos, em relação às eleições do ano passado.

Sobre os resultados do PSD nas sondagens, Luís Montenegro defendeu que mostram que "gradualmente, consistentemente, 'step by step' [passo a passo]" o partido tem vindo a subir, embora admitindo que não é percecionado por muitos portugueses como alternativa ao PS.

"A grande notícia para nós é que, de uma penada, podemos constatar que o PS está mais fraco e que a fraqueza do PS consiste na deslocação das intenções de voto para o espaço político à direita", referiu.

Ou seja, sublinhou, a perda do PS não beneficiou a esquerda, reforçando BE e PCP, mas "o espaço político que é o nosso".

Por isso, defendeu, com "tranquilidade, perspicácia e inteligência política", o PSD terá de conseguir manter os eleitores que "já cá estão" do lado do partido e "ir buscar intenções de voto nos partidos à nossa direita".

Na sua intervenção, Montenegro apelou também à proatividade dos deputados, elogiando a sua atuação, por exemplo, nas medidas apresentadas na área da habitação, passando por temas como a comissão de inquérito à TAP ou a revisão constitucional.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, participa hoje na reunião do grupo parlamentar do PSD, no âmbito dos contactos regulares com a bancada.

A última vez que Luís Montenegro participou numa reunião do grupo parlamentar do PSD foi em 03 de janeiro, para anunciar que o partido se iria abster na votação da moção de censura da Iniciativa Liberal ao Governo, depois de a Comissão Politica Nacional do partido ter debatido o mesmo tema.

