"Estou aqui para vos apresentar a mudança", declarou Luís Montenegro, na sessão de apresentação do programa eleitoral da Aliança Democrática (AD), coligação entre PSD, CDS-PP e PPM, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Na primeira parte da sua intervenção, o presidente da AD descreveu Portugal como um país "a cair para a cauda da Europa", com "baixos salários e baixas pensões" e "dramática emigração de jovens qualificados" e que abandona milhões à pobreza, à exclusão e a desigualdades persistentes".

"Na AD queremos virar a página do desânimo e do desespero e abrir um tempo de esperança e um tempo de confiança", afirmou Luís Montenegro, que chegou a esta sessão acompanhado pelo presidente do CDS-PP, Nuno Melo.

Segundo o presidente do PSD, "o programa eleitoral da AD oferece aos portugueses uma combinação única de ambição reformista com responsabilidade orçamental e justiça social", que permitirá "criar uma economia produtiva e competitiva a crescer como as melhores da Europa e que seja capaz de gerar melhores empregos que paguem melhores salários e sustentem pensões mais baixas".

"Propomos baixar os impostos, sobretudo sobre o rendimento do trabalho da classe média e dos jovens, e depois também sobre a atividade das empresas -- mas sempre com equilíbrio orçamental", realçou.

A AD quer "salvar os serviços públicos, mas sobretudo garantir que todos os portugueses têm mesmo uma resposta no tempo e com a qualidade que merecem na saúde, na educação, na habitação, nos transportes, na justiça e na segurança" e "reduzir a pobreza mesmo antes da aplicação de prestações sociais", acrescentou.

IEL // PC

Lusa/Fim