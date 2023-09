Luís Montenegro, em conferência de imprensa na sede nacional do partido, no final de reuniões com sindicatos e associações na área da educação, foi questionado sobre o acordo de incidência parlamentar assinado na Madeira e frisou que a autonomia das regiões autónomas está prevista na Constituição, no estatuto político-administrativo e até nos estatutos do partido.

"O líder nacional do PSD está totalmente confortável com uma solução que permite dar condições de governação na Madeira. Se algum dia a questão se vier a colocar no panorama das eleições legislativas, assumiremos as responsabilidades que tivermos de assumir", disse.

Apesar de reforçar que este acordo foi celebrado entre o PSD-Madeira e o PAN, Montenegro defendeu que "não contende com nenhum valor e princípio do PSD", nem com o apoio do partido aos agricultores, "ao mundo rural e aos seus valores".

O líder do PSD recusou que este acordo signifique um queimar de pontes à direita e, questionado sobre o papel da IL, considerou que "a porta não está fechada" a esse partido na Madeira, depois de os liberais se mostrarem disponíveis para dialogarem "caso a caso, orçamento a orçamento".

"A relação entre as duas forças políticas num contexto nacional não tem de ser a relação num contexto regional, as coisas são diferentes", disse.

Montenegro disse estar a acompanhar "com toda a relação de proximidade" o evoluir do processo na Madeira e deixou uma convicção.

"Fiará muito claro que há condições para termos um Governo estável e de legislatura", disse.

SMA // PC

Lusa/fim