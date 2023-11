Montenegro diz que Pedro Nuno Santos é o "mais fanático defensor" do 'gonçalvismo'

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou que a geringonça foi "uma versão moderna" do 'gonçalvismo', que tem "o seu mais fanático defensor" em Pedro Nuno Santos, juntamente com a "Cinderela" Mariana Mortágua.