"Sinceramente, eu não vou fazer o frete ao Partido Socialista de estar todos os dias a comentar aquilo que se está a dizer do Partido Socialista de um lado e para o outro. Eu estou concentrado no futuro do país, nas pessoas, naquilo que são os desejos que os cidadãos portugueses, frustrados que foram por aquilo que foi o seu voto nas últimas eleições legislativas, queiram ver resolvidos", afirmou Luís Montenegro no final de uma reunião na Associação Nacional de Jovens Empresários.

Para o líder do PSD, os portugueses têm outras prioridades: "As pessoas querem saber se vão ter ou não ter casas para arrendar, para comprar, se vão ter ou não vão ter o serviço de saúde, a urgência aberta quando é preciso, a cirurgia programada quando é preciso, se vão ter ou não vão ter professores nas escolas, se vão ter ou não vão ter nas escolas públicas capacidade de recuperar as aprendizagens que foram perdidas nos últimos anos", enumerou.

"É isso que as pessoas querem de quem lidera o maior partido da oposição e quer ser Governo em Portugal", afirmou Luís Montenegro, que recusou responder a questões relacionadas com a operação Influencer, nomeadamente sobre de quem partiu a iniciativa da procuradora-geral da República ser recebida no Palácio de Belém no dia da demissão do primeiro-ministro.

