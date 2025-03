Na intervenção inicial do Conselho Nacional do PSD, que foi aberta à comunicação social, Luís Montenegro considerou que a razão principal para as previsíveis eleições antecipadas "é o sucesso do atual Governo e a popularidade do primeiro-ministro".

"Atacar pessoalmente o primeiro-ministro é apenas um instrumento de um jogo político baixo dos que não querem discutir a realidade do país", acusou.

Numa reunião muito mais participada do que o habitual e que contou com a presença da ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite e do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro demissionário deixou um recado à oposição, um dia depois do chumbo da moção de confiança apresentada pelo Governo ao parlamento.

"Se pensam que eu em alguém momento hesitarei em continuar a dar tudo o que tenho a favor do nosso pais e do nosso projeto, não se cansem porque estou aqui para dar e durar", assegurou.

