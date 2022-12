"Ainda hoje se ficou a conhecer, em definitivo, o desempenho em termos de rendimento per capita do país, em 2021, face à média europeia. Pioramos face a 2020 e pioramos mais de 01%. Portanto, decaímos na relação entre o nosso rendimento per capita e a média da União Europeia", afirmou Luís Montenegro.

O líder do PSD falava aos jornalistas em Idanha-a-Nova, onde se deslocou no âmbito do programa "Sentir Portugal", que iniciou no domingo no distrito de Castelo Branco.

"O resultado destes sete anos de governação, no global, são muito elucidativos, é o empobrecimento do país. O doutor António Costa está, de resto ligado, nos últimos 27 anos, a três processos, todos eles muito problemáticos para a vida das pessoas. Primeiro, o pântano do engenheiro Guterres, depois a bancarrota do engenheiro Sócrates e agora o empobrecimento do doutor António Costa. Ele esteve nos três. É um totalista", considerou.

