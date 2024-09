"Se há coisa que os portugueses sabem é que, em Portugal, os 'troikistas' são os socialistas. A história está mais do que ilustrada, sempre que houve 'troika' em Portugal os pais e as mães das políticas de austeridade que as 'troikas' trouxeram foram os governos do PS. É factual, não é sequer suscetível de oposição", disse Luís Montenegro, no encerramento da Universidade de Verão do PSD, iniciativa de formação de jovens.

O presidente do PSD e primeiro-ministro respondia às críticas da esquerda pela escolha da ex-ministra das Finanças do Governo de Passos Coelho para comissária europeia, considerando que é um exemplo da "desorientação" da oposição, que também acusa o Governo PSD/CDS-PP de ser eleitoralista.

"Então se fosse eleitoralista ia buscar um rosto da 'troika'? Isso seria contraditório entre si", disse, considerando que ambas as acusações "são mentira".

Numa intervenção de cerca de 40 minutos, Montenegro estendeu a crítica de desorientação da oposição ao tema das presidenciais, que incluiu na moção de estratégia global com que se recandidata à liderança do PSD.

"Vieram dizer que o presidente PSD teve outra manobra, de desviar as atenções para as eleições presidenciais", afirmou, considerando que só por "desonestidade, distração ou imaturidade" se critica a inclusão deste tema numa moção que tem por horizonte os próximos dois anos, já incluindo as presidenciais de janeiro de 2026.

Montenegro ironizou que estranho seria se se apresentasse às eleições internas no PSD marcadas para sexta-feira sem dizer qual a sua estratégia para os próximos atos eleitorais.

"Haja bom senso, encarem-se as coisas com a naturalidade que têm. Está lá escrito que as candidaturas que nós podemos vir a apoiar não vão nascer no PSD, está lá dito vamos olhar para a disponibilidade de pessoas nossa área política, preferencialmente nossos companheiros, porque temos quadros no nosso partido para exercer condignamente esta função", afirmou.

A este propósito, o líder do PSD aproveitou para destacar a isenção e imparcialidade do atual e anterior Presidente da República, antigos líderes do partido, Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva.

"Podem acusá-los de muita coisa mas há uma que não podem é pôr em causa a sua isenção e a sua imparcialidade e a forma como nunca, nunca, nunca favoreceram o partido de onde vinham", afirmou.

Na moção de estratégia global de Luís Montenegro, refere-se que o PSD irá aguardar pela disponibilidade de "militantes do partido com apetência e qualificação pessoal e política para o cargo".

A moção defende que há nos quadros do PSD "militantes com notoriedade e conhecimento profundo e transversal do país, das políticas públicas, das instituições democráticas e cívicas, da realidade geopolítica internacional, da participação na Organização das Nações Unidas, na União Europeia, na Nato, na CPLP".

Ainda assim, ressalva-se que a opção apoiada pelo PSD será "necessariamente abrangente e merecedora da confiança de eleitores de outras áreas políticas ou sem vinculo de identidade política pré-definida".

"Uma candidatura dirigida a todos os portugueses sem exceção ou discriminação", refere o texto.

SMA // SF

Lusa/fim