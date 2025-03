"Não é tempo de baixar os braços, é tempo de olhar para o futuro com esperança", defendeu o líder do executivo, em Vila do Conde, distrito do Porto, durante a inauguração de uma infraestrutura científica integrada no projeto Biopolis liderado pela Universidade do Porto.

Montenegro destacou o "bom contexto económico interno" e o "muitíssimo bom contexto financeiro" de Portugal, para salientar que "o tempo é de esperança".

O primeiro-ministro garantiu que o Governo não está de braços caídos, mas sim "muito empenhado e muito ciente" da sua responsabilidade de não desperdiçar a oportunidade para transformar o país.

O Governo está focado "em realizar", em vez de "fazer grandes números de folclore político", frisou.

Para Montenegro, o verdadeiro debate deveria ser sobre os relatórios de execução dos orçamentos do Estado, em vez de "endeusar os debates" quando aqueles documentos são apresentados.

"Aquilo é apenas uma estimativa", afirmou.

A propósito, aludiu à "maior taxa de execução de sempre", em 2024, dos fundos alocados à ciência, num total de 833 milhões de euros.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro destacou que Portugal "é hoje um dos países com melhor situação económica na Europa" e está a viver um contexto financeiro "muitíssimo bom".

"Creio que seremos mesmo o país mais equilibrado da União Europeia", apontou.

Montenegro lembrou também a "boa" taxa de crescimento económico, o excedente orçamental, uma trajetória de diminuição da dívida pública "muito sustentada", uma dívida externa abaixo de 60 por cento e "um pais que se pode dar ao luxo de endividar no mercado a taxas de juro iguais às das grandes potências económicas".

"Um país que está muitíssimo bem. Mas isto não é para contemplar, isto é para preservar e desenvolver", concluiu.

VCP // JPS

Lusa/Fim