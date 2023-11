"Não viram, não leram, não sabiam, não se aperceberam, a culpa há de ser da direita, a culpa há de ser do Passos, de vez em quando a culpa até há de ser do Cavaco", afirmou Luís Montenegro, provocando risos e aplausos no Congresso do PSD.

Na sua segunda intervenção perante os congressistas, o líder social-democrata considerou que António Costa e os candidatos à sucessão no PS Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro -- que não nomeou -- foram "do núcleo duro disto tudo nos últimos oito anos"

"Podem vir agora uns com falinhas mais mansas, outros com megafone em punho, mas como diz o adágio popular são tudo farinha do mesmo saco", acusou.

Montenegro antecipou que, na campanha, o PS vai querer aparecer como vítima da crise política, apesar de ser "a terceira vez que conduz Portugal a uma situação pantanosa".

"As vítimas são os portugueses carregados de problemas na suas vidas quotidianas", disse.

