"Este Governo só ficou investido na plenitude das suas funções no dia 12 de abril. Portanto só faz 30 dias no domingo. Eu sei que parece que já tínhamos a obrigação de fazer aquilo que devia ter sido feito em 30 anos, mas mesmo assim assumimos a responsabilidade", disse Luís Montenegro, durante o jantar do 21.º aniversário da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), na sexta-feira, em Espinho, no distrito de Aveiro.

Estas declarações surgiram depois de, há uma semana, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, ter feito um balanço negativo dos primeiros 30 dias de governação AD, considerando ser o pior arranque de governação de que tem memória.

Perante uma plateia de atletas olímpicos de várias gerações, o primeiro-ministro disse ainda estar preparado para "uma corrida de fundo".

"Eu sei que há aqui especialistas no 'sprint', mas nós somos mais da maratona, somos mais corredores de fundo. Preparem-se para a corrida de fundo. Nós estamos aqui para correr até ao final e para atingir o objetivo", afirmou.

Montenegro comparou ainda a sua vida atual com os atletas olímpicos que "têm de estar concentrados em fazer o melhor, para ganhar".

"A vida que me trouxe até às funções que hoje desempenho é mais ou menos a mesma coisa. Entrei no campo, entrei na pista e já não olho para o lado, nem olho para trás, só olho para a frente. Ao ver o vosso espírito, eu inspiro-me e quero que o povo português se inspire convosco, na vossa capacidade", concluiu.

O jantar do 21.º aniversário da AAOP contou com a presença de mais de uma centena de atletas olímpicos nacionais de várias gerações, entre os quais Fernanda Ribeiro e os gémeos Domingos e Dionísio Castro.

Um dos momentos altos da noite foi a entrega da medalha de mérito desportivo do Governo a quatro atletas olímpicos, designadamente o ginasta Joaquim Granger, os jogadores de voleibol de praia Miguel Maia e João Brenha e o atleta José Carvalho.

Na mesma ocasião foram ainda homenageados vários olímpicos espinhenses.

JDN // EJ

Lusa/Fim