À chegada ao Mercado do Bolhão, onde foi recebido pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e ladeado pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que hoje anunciou a sua candidatura à autarquia portuense, questionado sobre se estava em campanha eleitoral, Luís Montenegro respondeu "não propriamente", dizendo apenas que estava a cumprimentar as pessoas.

Já sobre se estava também em campanha para as autárquicas, uma vez que estava ladeado pelo ministro Pedro Duarte, Luís Montenegro rejeitou que esse fosse um assunto seu.

"Isso já não é comigo", disse, numa altura em que percorria o piso inferior do Mercado do Bolhão, onde foi abordado por comerciantes que o incentivaram, com palavras de "muita sorte", "vamos ganhar", "sou do PSD", "vamos mostrar quem somos" ou "felicidades".

Uma idosa interpelou o primeiro-ministro frisando a necessidade de aumentar as pensões, tendo Luís Montenegro respondido que o Governo já estava "a aumentar as pensões".

O Conselho de Ministros está reunido hoje, no Porto, no dia em que o XXIV Governo Constitucional completa um ano em funções, demissionário, e com novas eleições legislativas antecipadas marcadas para 18 de maio.

A reunião, que decorre no Mercado do Bolhão, foi anunciada como sendo focada no balanço de um ano de Governo.

No final, além de declarações à imprensa, está prevista "uma fotografia com todos os membros do XXIV Governo Constitucional".

