"Não obstante não haver maioria absoluta da coligação, a verdade é que só pode haver um Governo alternativo se todas as outras forças políticas, e em particular duas -- PS e Chega -- se unirem, se coligarem", afirmou Luís Montenegro, em declarações na sede do PSD/Açores, em Ponta Delgada.

Montenegro falou antes de José Manuel Bolieiro, de quem disse "ser o homem da noite", e desejou-lhe "um grande mandato" como presidente do Governo Regional dos Açores.

"O povo açoriano está contigo, quer-te à frente do Governo Regional, tens todas as condições para levar este caminho por diante", defendeu.

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu hoje as eleições regionais dos Açores, com 42,08% dos votos, mas com 26 lugares no parlamento, ficando a três deputados da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios.

O PS é a segunda força no arquipélago, com 23 mandatos (35,91%), seguido pelo Chega, com cinco mandatos (9,19%).

BE (2,54%), IL (2,15%) e PAN (1,65%) elegeram um deputado regional cada, completando os 57 eleitos.

SMA/ASR // PC

Lusa/fim