Em declarações aos jornalistas antes de um passeio de barco pelo rio Tejo, em Escaroupim (Salvaterra de Magos), no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", esta semana dedicada a Santarém, Luís Montenegro aproveitou uma pergunta sobre sondagens para deixar um apelo mais vasto.

"O dr. António Costa e o PS governam Portugal há oito anos -- alguns governantes nos últimos dias têm pedido tempo -, mas este é o tempo de duas legislaturas completas. Desde o 25 de Abril, é apenas a segunda ocasião em que um primeiro-ministro tem ocasião de governar tantos anos seguidos", disse.

Por isso, o líder do PSD desafiou os portugueses, em particular os que viveram os períodos da governação do antigo líder do PSD Aníbal Cavaco Silva (entre 1985 e 1995) e a atual governação de António Costa, a fazerem uma comparação, deixando a sua conclusão.

"Nós temos muito mais razões objetivas para estarmos satisfeitos com a governação do PSD e o aproveitamento que fizemos da maioria absoluta do que está a acontecer com o PS", considerou.

Montenegro apontou a "recuperação absolutamente espetacular" em termos de crescimento económico e as "transformações estruturais" do país nos anos 80 e 90 e apontou exemplos de medidas de governos de Cavaco Silva como o 14.º mês aos pensionistas, a abertura da comunicação social aos privados ou o programa de erradicação de barracas.

"O que temos da governação socialista é, em média, crescermos menos de 1% e serviços de saúde, educação, habitação em muito pior momento do que tínhamos", afirmou, dizendo que "é justo" comparar situações políticas semelhantes, e não períodos em que Portugal estava sob ajuda externa ou a sair de procedimentos por défices excessivos.

"Os resultados do PSD são absolutamente e inegavelmente superiores", considerou.

Montenegro foi questionado sobre a dificuldade de consensualizar a marcação de um debate quinzenal com o primeiro-ministro, inicialmente marcado para 27 de setembro, e reiterou as críticas ao que considera ser "o namoro político" entre o Chega e o PS.

"Uns por precipitação e imaturidade, outros por uso e abuso da maioria absoluta estão a dificultar a concretização do debate quinzenal", lamentou, referindo-se ao facto de a moção de censura do Chega ter adiado, ainda sem data, a realização do debate quinzenal.

Em Escaroupim, Montenegro cruzou-se com um grupo de idosos vindos em excursão do distrito de Setúbal e foi recebendo beijinhos -- até no meio das declarações aos jornalistas -, pedidos para que ganhe as próximas eleições e até outro tipo de elogios.

"É muito jeitoso, mais bonito ao vivo do que na televisão", elogiou uma das senhoras, numa posição logo apoiada pela amiga

O presidente do PSD faz na sexta-feira uma breve pausa no périplo por Santarém para participar no último dia de campanha eleitoral na Madeira, deixando uma palavra de confiança a Miguel Albuquerque, mas também um apelo ao voto para domingo.

"Ficou evidente na campanha que não há uma alternativa à governação do PSD e que há boas expectativas do reconhecimento dos resultados. Mas é preciso que as pessoas vão votar, ninguém ganha eleições com sondagens", alertou.

Santarém é o 14.º distrito visitado pelo líder do PSD no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal", na sequência do compromisso assumido pelo presidente do PSD no 40.º Congresso de passar uma semana por mês nos diferentes distritos do país.

