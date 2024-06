"Eu considero que António Costa é mesmo o melhor socialista daqueles que estão com condições de ser candidatos à presidência do Conselho Europeu para o exercício daquela função em concreto. Não é só por ser português, é pelas suas próprias características", enfatizou o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

No arranque do debate quinzenal na Assembleia da República, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, tinha saudado a "mais que provável eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu" e, perante os protestos da bancada do Chega, fez questão de agradecer diretamente a Luís Montenegro o apoio do Governo português a esta escolha.

Sublinhando a importância deste momento na Europa, o líder do PS destacou o "peso político" de António Costa e considerou que este será um "momento de orgulho" para Portugal e para o PS.

