Depois de entregar no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a lista dos candidatos por este círculo da Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS-PP e PPM nas legislativas antecipadas de 10 de março, Luís Montenegro -- que já na quarta-feira se tinha pronunciado sobre o caso -- foi questionado sobre a condição de arguido de Miguel Albuquerque, conhecida apenas à noite desse dia.

"Este caso naturalmente perturba o trabalho de esclarecimento que estamos empenhados em fazer perante os portugueses", admitiu.

No entanto, sobre o caso concreto, Montenegro disse que irá aguardar por "todas as informações que possam chegar a propósito da dimensão processual" do caso.

"Estaremos sempre a postos para agir em conformidade, do ponto de vista político. Nesta altura, com a informação que nós temos, do ponto de vista político, não haverá nenhuma mudança", disse, depois de ser repetidamente questionado se mantinha a confiança política no dirigente madeirense e que é também presidente da mesa do Congresso e do Conselho Nacional do PSD.

Entretanto, foi noticiado que, segundo o despacho de indiciação do Ministério Público (MP), o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (PSD), é suspeito de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito, entre outros crimes.

