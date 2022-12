"Este diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde e o ministro da Saúde estão condenados desde o primeiro dia. Quando o primeiro-ministro disse, depois de substituir o titular da saúde, que ia mudar o ministro mas a política ia continuar a mesma, ele condenou o ministro e os seus colaboradores ao insucesso", afirmou o líder social-democrata.

Luís Montenegro falava aos jornalistas em Vila Velha de Ródão, onde se deslocou no âmbito do segundo dia do programa "Sentir Portugal", que iniciou no domingo no distrito de Castelo Branco.

O líder do PSD sublinhou que sem se mudar a política de saúde, "os resultados são os mesmos".

"Se eles [ministro da tutela e diretor do SNS] mudarem de politica vão desautorizar o primeiro ministro. É uma confusão, o que aliás é uma nota dominante dos primeiros meses de mandato deste governo", frisou.

