Em causa estão as medidas sanitárias impostas pelas autoridades alemãs, que bloqueiam praticamente todas as entradas no país provenientes da Grã-Bretanha, para restringir a disseminação de novas variantes do novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.

"Na Alemanha, por causa da variante britânica, não podemos receber equipas inglesas, o que afeta o Leipzig-Liverpool e o nosso jogo com o City. A situação, agora, é que não podemos jogar cá, e em vez disso vamos procurar uma localização alternativa", declarou Max Eberl, diretor desportivo do Borussia.

Na quinta-feira, as autoridades germânicas confirmaram que o Leipzig não pode receber os ingleses do Liverpool na Alemanha, em 16 de fevereiro, também para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

As regras em vigor para deslocação à Alemanha devem expirar em 17 de fevereiro, uma semana antes do jogo do Borussia Mönchengladbach com o Manchester City, em 24 de fevereiro, mas podem ser prorrogadas.

APS // RPC

Lusa/Fim