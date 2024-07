"Nós recebemos 25 polícias municipais quando tínhamos pedido 200. E temos que ter mais Polícia de Segurança Pública (PSP) na rua. Nós precisamos de ver mais PSP na rua e, portanto, isso significa que não PSP que chegue na cidade de Lisboa", disse aos jornalistas o autarca.

Carlos Moedas falava à margem de uma cerimónia de homenagem aos trabalhadores do município que estiveram empenhados na organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu no ano passado em Lisboa.

"Ponho esta pressão, que uma pressão que já tinha posto no Governo anterior, portanto, isto é algo que eu já tinha pedido muitas vezes ao Governo anterior e continuo a pedir a este Governo, que é ter mais polícia na rua. O que é preciso é que o Governo saiba que estamos aqui, mas não conseguimos resolver. É uma função do Estado e do Governo e é muito importante que Lisboa tenha mais polícia", salientou.

Carlos Moedas recordou, por exemplo, que tem havido assaltos na Avenida da Liberdade.

"Eu disse que vamos ter ali uma esquadra onde possa estar a Polícia Municipal e a PSP. Não é uma esquadra no sentido de uma esquadra da PSP, mas é um local na Praça da Alegria, e podemos continuar a ajudar", realçou.

O autarca, no entanto, disse que, "dentro daquilo que são os limites", Lisboa continua a ser segura.

"É importante que os lisboetas achem que a nossa cidade é segura, mas houve um aumento [de criminalidade] e esse aumento é claro, é visível, portanto, não é só uma perceção. Os números que nós conhecemos, que houve realmente um aumento da criminalidade na cidade de Lisboa e também um aumento da violência com que esses atos foram praticados", sustentou.

No domingo, a PSP negou o aumento da criminalidade violenta e grave na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, após queixas de insegurança por parte dos moradores.

Segundo a PSP, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, "tanto a criminalidade geral como a criminalidade violenta e grave diminuíram, comparando com o período homólogo do ano transato".

"Não sei se na freguesia de Santa Maria Maior houve uma diminuição e isso parece que foi aquilo que a PSP veio dizer, mas na cidade nós sabemos que os números aumentaram e que a violência como ela foi praticada também aumentou, dentro daquilo que é uma cidade continuar a ser segura", acrescentou Carlos Moedas.

O autarca lembrou ainda que a cidade regista "um aumento no consumo de droga" depois da pandemia da covid-19.

"Há uma situação pior. É preciso uma ajuda do Estado, mas a Câmara tem feito o seu papel", como tentar aumentar a sala de consumo na Quinta do Loureiro, precisou, referindo também que será preciso ter outra sala "na parte mais oriental da cidade e depois ter uma outra carrinha", além das "missões limpeza" na Avenida de Ceuta.

