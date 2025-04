A taxa de câmbio caiu para mais de um milhão de riais durante o Novo Ano Persa, em que as casas de câmbio estiveram encerradas, mas não o comércio informal, criando uma pressão adicional sobre o mercado.

A retoma da atividade das casas de câmbio, hoje, não veio, porém, aliviar a tendência de desvalorização do rial, com a taxa de câmbio a recuar para 1.043.000 riais, sinalizando que o novo mínimo pode ter vindo para ficar.

Na rua Ferdowsi, o centro financeiro da capital iraniana, alguns 'traders' chegaram mesmo a desligar os sinais eletrónicos que mostram as taxas de câmbio, perante a incerteza sobre quanto mais poderia desvalorizar o rial.

"Desligamo-los porque não temos a certeza das sucessivas alterações na taxa", afirmou Reza Sharif, que trabalha numa destas casas de câmbios, citado pela AP.

A economia iraniana tem sido severamente afetada pelas sanções internacionais, em particular depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter retirado unilateralmente os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão, em 2018.

Após o seu regresso à Casa Branca, paro segundo mandato, Trump reiniciou a sua campanha de "pressão máxima" sobre o Irão com sanções, colocando na mira as empresas que comercializam petróleo bruto iraniano, incluindo as que vendem a preços reduzidos na China.

LT // ACL

Lusa/Fim