Num dos lados da moeda, desenhada pelo guitarrista Tó Trips, vê-se um X feito com os braços, tal como os fãs da banda costumam fazer durante os concertos. No outro lado foi escrito "Xutos & Pontapés" e "Rock 'n' Roll desde 1979" e a letra "X", que é o símbolo da banda.

A série da Casa da Moeda dedicada aos músicos portugueses foi iniciada no ano passado, com uma moeda dedicada a José Afonso.

O nascimento oficial dos Xutos & Pontapés aconteceu há 45 anos, em 13 de janeiro de 1979, no salão de baile dos Alunos de Apolo, em Lisboa, numa noite em que tocaram quatro músicas em pouco mais de cinco minutos.

Na altura, o grupo, que chegou a chamar-se Delirium Tremens e depois Beijinhos e Parabéns, integrava os jovens Zé Pedro, Kalú, Tim e Zé Leonel, influenciados pelo punk rock que entrava em força na cena musical estrangeira.

Ao longo dos primeiros anos da década de 1980, em diferentes momentos, Zé Leonel abandonou o grupo, e entraram João Cabeleira e Gui.

Quarenta e cinco anos depois do primeiro concerto, o grupo persiste na música portuguesa com mais de uma dezena de álbuns e muitas canções que servem de âncora para um clã do rock com milhares de fãs de várias gerações.

Mesmo depois da morte do guitarrista Zé Pedro, em 2017, a banda manteve-se ativa, em palco e em estúdio, com Tim (vocalista e baixista), João Cabeleira (guitarrista), Gui (saxofonista) e Kalú (baterista).

No final de 2019, editaram "40 Anos a Dar no Duro", um duplo álbum que reuniu as 40 músicas mais marcantes da carreira da banda, alinhadas por ordem cronológica.

A coletânea começa por "Sémen", o primeiro 'single' da banda, com letra de Zé Leonel e música de Tim, lançado em 1981 pelo radialista António Sérgio e produtor do álbum de estreia da banda, "78/82", editado em 1982.

Em 14 de setembro, a banda vai celebrar os 45 anos de carreira e o aniversário de Zé Pedro com um concerto no Porto.

Zé Pedro nasceu em 14 de setembro de 1956. Este ano completaria o 68.º aniversário.

Do alinhamento do espetáculo deverão fazer parte alguns dos temas mais populares da banda, como "Contentores", "A minha casinha", "À minha maneira", "O homem do leme", "Mundo ao Contrário", "Remar, remar", "Chuva Dissolvente" e "Circo de Feras".

A primeira parte do concerto será assegurada pelos Meu General e os Conjunto!Evite.

