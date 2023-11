No projeto da DC Studios -- Warner Bros, que está em pré-produção, Sara Sampaio irá interpretar a personagem Eve Teschmacher, a assistente do vilão Lex Luthor.

O elenco é encabeçado por David Corenswet, no papel de Clark Kent/Super-Homem, e de Rachel Brosnahan, no de Lois Lane, e conta ainda com Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi e Anthony Carrigan, entre outros.

As filmagens deverão começar na primavera de 2024 e a estreia de "Superman: Legacy" está marcada para 11 de julho de 2025.

Sara Sampaio, 32 anos, uma das mais internacionais modelos portuguesas, que desfilou pela Victoria Secret's, conta com outras participações no cinema, nomeadamente no filme "Carga", de Bruno Gascon, "Crisis", de Nicholas Jarecki, e "At Midnight", de Jonah Feingold.

Em 2024 estrear-se-á o filme "Billy Knight", de Alec Griffen Roth, no qual Sara Sampaio também entra.

SS // MAG

